

كييف- (د ب أ)

عرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه بشأن حوادث الطائرات بدون طيار على طول الحدود الأوكرانية المجرية.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أمس الجمعة، في أعقاب إحاطة عسكرية "سجلت القوات الأوكرانية انتهاكات لمجالنا الجوي من قبل طائرات استطلاع بدون طيار والتي من المرجح أنها مجرية".

وكان قائد الجيش أوليكسندر سيرسكي قد أبلغ عن نشاط الطائرات بدون طيار الأخير.

وقال زيلينسكي إن "التقييمات الأولية تشير إلى أن (الطائرات) ربما كانت تجري عمليات استطلاع للإمكانات الصناعية في المناطق الحدودية الأوكرانية" مضيفا أنه سيتم التحقق من جميع المعلومات المتاحة.

ورد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على موقع التواصل الاجتماعي، إكس ساخرا من زيلينسكي قائلا إنه "يفقد عقله بسبب هوسه المناهض للمجر ويبدأ الآن في تخيل أشياء غير موجودة".

وردا على ذلك، كتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا "بدأنا نرى الكثير من الأمور يا بيتر، بما في ذلك نفاق حكومتك وانحطاطها الأخلاقي وعملها العلني والسري ضد أوكرانيا وباقي أوروبا كخادم للكرملين، مهما بلغت هجماتك على رئيسنا، فلن نغير ما نراه-وما يراه الجميع".

وانتقدت كييف مرارا بودابست لقربها المفترض من روسيا.

يشار إلى أن أوكرانيا تقاوم غزوا روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.