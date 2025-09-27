إعلان

إصابة 7 أشخاص بسبب زلزال بشمال غرب الصين

كتب : مصراوي

11:29 ص 27/09/2025

مقياس ريختر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


بكين- (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالا بقوة 6 ,5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة قانسو شمال غرب الصين اليوم السبت، مما أدى إلى تناثر بلاط الأسقف وسقوط منازل.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن سبعة أشخاص أصيبوا. ولا تبدو أي من الإصابات خطيرة.

وضرب الزلزال مقاطعة لونجشي في الساعة الخامسة و49 دقيقة صباحا على عمق ضحل نسبيا بلغ 10 كيلومترات، طبقا لما ذكره مركز الزلازل الحكومي الصيني. وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 140 كيلومترا(87 ميلا) جنوب شرق لانتشو، عاصمة المقاطعة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي(سي.سي.تي.في) أن الزلزال أدى إلى تدمير ثمانية منازل وإلحاق أضرار بأكثر من 100 منزل آخر. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام رسمية على الإنترنت عمال الطوارئ وهم يستخدمون المجارف لإزالة الطوب والأنقاض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال الصين مقياس ريختر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
21 نقطة لإنهاء الحرب.. تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة
قريبًا.. عودة باسم يوسف