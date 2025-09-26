"مضلل وكاذب"..مكتب الإعلام الحكومي بغزة يرد على نتنياهو

وكالات

رد مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، على كلمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة.

ووصف المكتب خلال بيان لها اليوم، خطاب نتنياهو بأنه مضلل وتضمن أكاذيب وتناقضات في محاولة بائسة لتبرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي، أن أكاذيب نتنياهو لن تغير من الحقيقة شيئًا، لافتًا إلى أن العالم بات أكثر وعيًا وإدراكًا لطبيعة الاحتلال كقوة استعمارية استيطانية قائمة على الكذب والتضليل والقتل الممنهج.

وكان طالب نتنياهو خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، من قادة حماس تسليم السلاح وإطلاق سراح الأسرى، موضحا: "أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الأسرى وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم".

وزعم رئيس حكومة الاحتلال، أن "إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة، وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه"، مضيفًا: "إسرائيل والولايات المتحدة تواجه تهديدا مشتركا وهو الإرهاب".

كما وجه رسالة للأسرى الإسرائيليين، قائلا "أقوال للأسرى في غزة نحن لم ننسكم ولن نستسلم ولن ندخر جهدا حتى نعيدكم إلى دياركم، أعدنا 207 أسير لكن هناك 48 رهينة لا يزالون في أنفاق غزة بينهم 20 على قيد الحياة".

وزعم نتنياهو، بأن الذين يشنون الحروب على إسرائيل سيختفون، وسيحل محلهم صناع السلام، لافتًا إلى أن الشرق الأوسط سيكون مختلفا خلال الأعوام المقبلة.

وقال نتنياهو: "إن صعود إسرائيل لا يعني أن محاولات القضاء علينا انتهت وسنواجه هذه المحاولات".