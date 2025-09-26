إعلان

إسرائيل تعلق على مغادرة وفود دول خلال كلمة نتنياهو

كتب : مصراوي

08:34 م 26/09/2025

داني دانون

وكالات

علق مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، تعليقا على مغادرة وفود دول خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وقال دانون، خلال تصريحات إعلامية، "اذهبوا ولا تعودوا فخروجكم من القاعة هروب من الحقيقة ونحن لن نصمت".

وكان انسحب عشرات الدبلوماسيين من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المنصة لإلقاء كلمته.

ومع دعوة رئيس الجلسة إلى النظام، تعالت صيحات الاستهجان والتشجيع بينما غادر المندوبون القاعة، تاركين مقاعد شاسعة فارغة.

استخدم بنيامين نتنياهو خطابه للتحدث مباشرة إلى الأسرى في غزة وإلى المقاومة، كما أمسك نتنياهو بخريطة وشطب التهديدات التي قال إنه تم القضاء عليها.

داني دانون كلمة نتنياهو الأمم المتحدة بنيامين نتنياهو إسرائيل

