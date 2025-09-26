الاحتلال يطلق الرصاص الحي على شبان بطوباس "فيديو"

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت اليوم الجمعة، الرصاص الحي باتجاه شبان فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

🔴 قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الشبان خلال المواجهات في طوباس بالضفة الغربية pic.twitter.com/SPzCdzS8jV — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 26, 2025

وكانت أعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، اليوم، أنها فجرت عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس في الشمال الغربي من الضفة الغربية، مشيرة إلى تحقيق إصابات مؤكدة.

والليلة الماضية، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، إيقاع قوة مشاة إسرائيلية من 5 جنود بكمين مركب أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين.

وقالت كتيبة جنين، في بيان صباح اليوم الجمعة، إن "سرية اليامون" استهدفت القوة الإسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص، وفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة جندي.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 34 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 23 في مدينة غزة.