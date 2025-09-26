شاهد لحظة انسحاب الدبلوماسيين أثناء خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

كتب- مصراوي

انسحب عشرات الدبلوماسيين من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المنصة لإلقاء كلمته.

ومع دعوة رئيس الجلسة إلى النظام، تعالت صيحات الاستهجان والتشجيع بينما غادر المندوبون القاعة، تاركين مقاعد شاسعة فارغة.

استخدم بنيامين نتنياهو خطابه للتحدث مباشرة إلى الأسرى في غزة وإلى المقاومة، كما أمسك نتنياهو بخريطة وشطب التهديدات التي قال إنه تم القضاء عليها.

وأشار نتنياهو، إلى أن مكبرات الصوت نُصبت في جميع أنحاء القطاع، مؤكدا أيضًا على أن جواسيس إسرائيليين اخترقوا الهواتف المحمولة في المنطقة لنقل صوته.

ووجه نتنياهو رسالة إلى الأسرى: "لم ننسكم... لن نتعثر، ولن نرتاح حتى نعيدكم جميعًا". كما وجه رسالة أخرى إلى حركة حماس قائلا: "ألقوا سلاحكم... أطلقوا سراح الأسرى الآن. إذا فعلتم ستعيشون، وإذا لم تفعلوا فستلاحقكم إسرائيل".

عرض نتنياهو خريطة للمنطقة وشطب منها التهديدات التي قال إنه جرى التخلص منها، مثل حزب الله وقدرات إيران النووية.

يأتي ذلك بعد أن اعترفت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا رسميًا بدولة فلسطينية، في محاولة لإبقاء احتمال حل الدولتين قائمًا.

وكان نتنياهو قد أدان في وقت سابق اعتراف قوى غربية بدولة فلسطينية، قائلاً إن ذلك لا يجلب سوى المكافأة لحماس ويجعل من الأصعب تحرير باقي الأسرى.

وتوجد مخاوف لدى الأمم المتحدة، من أن يرد نتنياهو على تلك القرارات بخطوات مثل ضم الضفة الغربية والاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على المستوطنات غير القانونية.

ويخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.