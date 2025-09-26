مركز غزة لحقوق الإنسان: بث خطاب نتنياهو يهدف لإذلال السكان

وكالات

قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن بث خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للنازحين في غزة يمثل دعاية قسرية تنتهك الكرامة والحرية الشخصية وحقوق الإنسان.

وأكد المركز الحقوقي، أن هذا الفعل يشكل استخدامًا ممنهجًا لأساليب الدعاية السياسية القسرية، وشكلًا من أشكال الحرب النفسية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين.

واعتبر أن "بث الخطاب يهدف إلى إذلال السكان واستباحة حريتهم"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسة باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال بصفتها "جرائم حرب".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بتركيب مكبرات صوت في جميع أنحاء قطاع غزة حتى يتسنى بث خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الهواء مباشرة لسكان القطاع، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي تستعد لإرسال خطاب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مترجمًا باللغة العربية إلى هواتف أهالي قطاع غزة. لإقناعهم بما يسمى "الهجرة الطوعية".

ومن المقرر أن يبدأ نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي. وأشارت "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن رئيس الوزراء سيركز خطابه في المقام الأول على مهاجمة الاعتراف الغربي بدولة فلسطينية مستقلة.