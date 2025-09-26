إعلان

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعًا لتصنيع الصواريخ تابعًا لحزب الله

كتب : مصراوي

11:30 ص 26/09/2025

الجيش الإسرائيلي استهدفنا موقعًا لتصنيع الصواريخ ت

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو استهدف موقعًا لتصنيع الصواريخ الدقيقة تابعًا لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان، وفق زعمه.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة استهدفت مناطق في السلسلة الشرقية، وتحديدًا جرد الشعرة والنبي والخريبة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي في بيان، اغتيال عنصر من حزب الله اللبناني بغارة شنها سلاح الجو بمنطقة أرنون جنوبي لبنان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان، زاعمًا أنه يستهدف البنى التحتية ومواقع الأسلحة لحزب الله، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من المدنيين.

الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني جنوب لبنان سلاح الجو الإسرائيلي

