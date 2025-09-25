مايكروسوفت تمنع المخابرات الإسرائيلية من التجسس على الفلسطينيين

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن شركة مايكروسوفت قطعت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا التي تستخدمها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وفقًا للتقرير، خزّنت الوحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال كميات هائلة من بيانات ملايين المكالمات الهاتفية للمدنيين الفلسطينيين على منصة مايكروسوفت السحابية Azure.

وأكدت الغارديان، إن الشركة منعت الوحدة من تخزين بياناتها على منصة Azure بعد كشفٍ نُشر الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر في الوحدة 8200 الاستخباراتية، أنهم كانوا يحصلون على المعلومات المأخوذة من تسجيلات المكالمات الهاتفية للفلسطينيين المحفوظة في "آزور" لتحديد أهداف في غزة واستهدافها.

وقال المصادر، إن الاعتماد على نظام "آزور" تزايد بشكل كبير خلال العمليات العسكرية في غزة.

