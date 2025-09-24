ترامب يلتقي عددا من القادة العرب والمسلمين في نيوي

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن 3 مصادر، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قدّما للقادة العرب والمسلمين خلال اجتماع الثلاثاء، مخططا لإنهاء الحرب في غزة والحكم بعد حماس.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يقدّم فيها ترامب خطة لإنهاء الحرب في غزة منذ توليه السلطة في يناير الماضي. وأشارت المصادر أن الخطة الأمريكية حظيت بردود فعل إيجابية من القادة العرب والمسلمين.

وأفاد مصدران، بأن ترامب أخبر القادة العرب خلال اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل عاجل.

ووفقا لمصدر، فإن ترامب أوضح أنه يقدّم الخطة لأن كل يوم يمر في ظل استمرار الحرب تصبح إسرائيل أكثر عزلة على المستوى الدولي.

وكشفت المصادر، أن المبادئ التي تضمنتها الخطة الأمريكية عبارة عن تنويعة من أفكار تمت مناقشتها في الشهور الـ6 الماضية، وكذلك تحديثات للأفكار التي طوّرها صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وجاءت المبادئ الرئيسية للخطة الأمريكية، وفق "أكسيوس"، كالتالي:

· الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة

· وقف إطلاق النار بشكل دائم

· انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة تدريجيا وبشكل كامل

· ألية حكم في غزة بدون حماس

· تشكيل قوة أمنية تتضمن فلسطينيين إلى جانب جنود من دول عربية وإسلامية

· تمويل عربي وإسلامي للإدارة الجديدة في غزة وعملية إعادة الإعمار

· توفير بعض الصلاحيات للسلطة الفلسطينية في القطاع

وذكرت المصادر، أن الرئيس الأمريكي طلب من القادة العرب والمسلمين خلال الاجتماع، دعم مبادئ خطته والالتزام بالمشاركة في خطة ما بعد الحرب في غزة.

في المقابل، قال مصدران، إن القادة العرب قدموا لترامب عدّة شروط لدعم مبادئ خطته، وجاءت كالتالي:

· منع إسرائيل من ضم أي أجزاء من الضفة الغربية أو غزة

· الحصول على التزام إسرائيلي بعد احتلال أي أجزاء من غزة

· التزام إسرائيل بعدم بناء أي مستوطنات في غزة

· توقف مساعي إسرائيل لتقويض الوضع الراهن في المسجد الأقصى

· زيادة المساعدات إلى غزة فورا

من جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، وفق ما نقله موقع "بوليتيكو" عن مصدرين.

وفي نهاية اللقاء، عبّر القادة العرب والمسلمون عن دعمهم للخطة الأمريكية، مؤكدين التزامهم بالمشاركة في خطة ما بعد الحرب في القطاع، وفق المصادر.

وأكد مسؤول عربي، أن الاجتماع كان جيدا، إذ أن الرئيس الأمريكي ملتزم بإنهاء الحرب. فيما قال مسؤول عربي آخر إن المشاركين في الاجتماع غادروا "متفائلين للغاية".

وأضاف المسؤول: "لأول مرة، نشعر بوجود خطة جادة على الطاولة، ترامب يريد إنهاء هذا الفصل لنتمكن من المضي قدما نحو أمور أفضل في المنطقة".

اليوم الأربعاء، عقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبي ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اجتماع متابعة مع وزراء الخارجية في السعودية ومصر وقطر والإمارات والأردن، لتحويل المبادئ التي قدما ترامب إلى خطة تفصيلية وتشغيلية.

ونوّه مسؤولون، إسرائيليون إلى ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على علم بالمبادئ الأمريكية، وأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أجرى مناقشات مع صهر ترامب جاريد كوشنر بشأنها مؤخرا.

وأبلغ ترامب، المسؤولين العرب بأن الخطوة التالية هي مناقشة مبادئ خطته مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، من أجل الحصول على دعمه، وفق مصدر مطلع.

وأكد مسؤول عربي، على أن الخطة الأمريكية كانت جيدة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التحسين بمساهمة الدول العربية، موضحا أنه بعد الانتهاء منها سيتوجب على واشنطن بيعها لرئيس حكومة الاحتلال.