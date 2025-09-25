إعلان

من الجو والبحر.. 11 هجومًا إسرائيليًا يستهدف مواقع حوثية في صنعاء

كتب : مصراوي

04:36 م 25/09/2025

غارات إسرائيلية

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، الخميس، إن غارات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يشن غارات على اليمن، واِارت القناة 13 العبرية، إلى أن الغارات على اليمن استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن، تزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي، حيث تعرضت معسكرات ومبان حكومية في صنعاء لقصف إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن 11 هجوما إسرائيليا من البحر والجو استهدف المواقع الحوثية، بعد يوم من استهداف مسيرة يمنية فندقا في إيلات ما أسفر عن إصابة 23 إسرائيليا.

غارات إسرائيلية مواقع حوثية صنعاء جماعة أنصار الله

