إيطاليا عن إرسالها سفنا حربية لأسطول الصمود: إسرائيل دولة صديقة ولا ننوي محاربتها

كتب : مصراوي

10:43 ص 25/09/2025

وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو

وكالات

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، الخميس، إن الحكومة الإيطالية دعمت الجهود الإنسانية لسكان قطاع غزة ونقلت أطنانا من المواد الغذائية إلى هناك.

وأوضح كروسيتو، في إحاطة للحكومة الإيطالية بشأن الهجوم على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، أن سلامة مواطنيه الموجودين على متن الأسطول المتجه لغزة يشكل مصدر قلق لدى روما عند دخوله إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية.

وأشار كروسيتو، إلى وزارة الدفاع الإيطالية تريد إيصال المساعدات التي يحملها أسطول الصمود إلى غزة بأمان، موضحا أنه سيرسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي، أن مهمته ضمان عدم وقوع أي مكروه بحق مواطنيه الموجودين على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، مضيفا "ليس في نيتنا تحريك سفن عسكرية لشن حرب على دولة صديقة ووجودنا بالقرب من أسطول مساعدات غزة يهدف لحماية المواطنين الإيطاليين".

