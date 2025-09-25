هاريس عن الأوضاع بغزة: ترامب منح نتنياهو شيكًا على بياض

وكالات

عبّرت نائبة الرئيس الأمريكي السابق كامالا هاريس، مساء الأربعاء، عن تضامنها مع الفلسطينيين في غزة مؤكدة أن ما يجري في القطاع "أمر شنيع ويؤلمني بشدة".

وقالت هاريس خلال جولتها الترويجية الأولى لكتابها الجديد "107 أيام" الذي يتناول حملتها الانتخابية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب أعطى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "شيكا على بياض ليفعل ما يشاء".

لكن تصريحات هاريس المخالفة لآرائها وهي في منصب نائبة الرئيس الأمريكي، لقيت استهجان واسع من عشرات النشطاء الذين تجمعوا أمام مركز للعروض الفنية في نيويورك.

وهتف أحد المتظاهرين ضد هاريس قائلا: "إرثكم إبادة جماعية.. أيديكم ملطخة بدماء الفلسطينيين، قبل أن يدفعه رجال الأمن إلى خارج المبنى.

ومع تزايد غضب الحشد، دعت هاريس المتظاهرين لتهدئة الوضع، لافتة إلى أنها بصفتها نائب الرئيس تحدثت بشكل علني عن المجاعة في غزة قبل عام ونصف، مؤكدة أنها تعرضت حينذاك لانتقادات لاذعة من إدارة الرئيس جو بايدن نتيجة ذلك.

وخاطبت هاريس المتظاهرين، قائلة إنها تتفهم قاقهم ومشاعرهم، مضيفة "أعتقد أنني أيضا كذلك، الحقيقة أن الواقع الآن لم يكن من الضروري أن يكون على ما هو عليه، بالنظر إلى الشيك المفتوح الذي منحه ترامب لنتنياهو".

وإلى جانب انتقاداتها المتكررة لترامب، وصفت هاريس الرئيس الأمريكي وحلفاءه بأنهم "ديكتاتورية شيوعية".