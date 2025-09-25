العراق ينتقد ضعف ردود الفعل تجاه العدوان الإسرائيلي

وكالات

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، على موقف بغداد الثابت بإدانة العدوان الإسرائيلي وضرورة فتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار حسين، إلى أن الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تتويج لنضال الفلسطينيين ولكن لا بد أن تتبعها خطوات عملية، لافتا إلى أن إسرائيل تعمل على ضم الأراضي في غزة والضفة وعلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.

وأكد حسين في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن موازين القوى بالشرق الأوسط تغيرت وردود الفعل تجاه العدوان الإسرائيلي ضعيفة، مشيرا إلى الحاجة للتواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

وأوضح وزير الخارجية العراقي، أن بغداد تدرس التصعيد في الملف الإيراني ويقلقها أن مسار المفاوضات لم يبدأ حتى الآن.

وقال حسين، إن العراق يدعم الاستقرار في سوريا ولديه تفاهمات مع دمشق خاصة في الملف الأمني، كما يدعم عملية سياسية شاملة في سوريا لكل المكونات المجتمعية بما يسهم في تعزيز الاستقرار.

وأضاف حسين: "لدينا علاقات جيدة مع دول الخليج وأجرينا مباحثات بشأن مشروع الربط الكهربائي".