

وكالات

قالت الشرطة البريطانية، إنها ألقت القبض على رجل في إطار تحقيق في تسلل الكتروني على شركة كولينز إيروسبيس المملوكة لشركة "آر.تي.إكس" الذي أدى إلى تعطيل أنظمة تسجيل الوصول في مطارات وتسبب في اضطراب واسع النطاق في السفر في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان، إن الرجل في الأربعينيات من عمره، اعتُقل الثلاثاء للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون استخدام الكمبيوتر لأغراض سيئة وأُطلق سراحه بكفالة مشروطة.

وقال بول فوستر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "على الرغم من أن هذا الاعتقال يعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذا الحادث لا يزال في مراحله الأولى ولا يزال مستمرا".

وشهدت عدة مطارات أوروبية كبرى من بينها مطارات: "بروكسل، وهيثرو" في لندن وبرلين، اضطرابات الأسبوع الماضي بسبب هجوم إلكتروني أثّر على برمجيات تزوّدتها بها شركة كولينز أيروسبايس، بحسب ما أفادت الشركة.

وقالت الشركة: "أُبلغنا بعطل إلكتروني في برنامجنا +ميوز+ (MUSE) في عدّة مطارات".

وأضافت الشركة، أن التأثير يقتصر على التسجيل الإلكتروني للمسافرين وتسليم الأمتعة، وفقا للغد.

وقال مشغّلو مطارات أوروبية، إن هجومًا إلكترونيًا استهدف مزوّد خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات بالقارة، ما تسبب في تعطيل العمليات وتأخير أو إلغاء رحلات جوية في مطارات بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن.

وذكر مطار بروكسل، أن الهجوم عطّل الأنظمة الآلية، مما أتاح فقط إجراءات تسجيل الوصول والصعود يدويًا.

وقالت الشركة المشغّلة للمطار في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "هذا يؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء الرحلات".

وأضافت: "يعمل مزوّد الخدمة بأقصى الجهود على حل المشكلة ويحاول معالجتها في أسرع وقت ممكن".

وحذّر مطار هيثرو أيضًا من التأخير الناجم عن مشكلة فنية لدى أحد مزوّدي الخدمة.

ونصحت المطارات المتضررة الركاب الذين لديهم رحلات مقرّرة اليوم السبت بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجّه إلى المطار.

وقال مطار برلين في بيان على موقعه الإلكتروني: "بسبب عطل فني في أحد مزوّدي الأنظمة عبر أوروبا، أصبحت أوقات الانتظار أطول عند تسجيل الوصول. نعمل على إيجاد حل سريع".