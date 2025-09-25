ترامب يعتزم توقيع مرسوم حول محاربة الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على مرسوم حول محاربة الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة، متهما من وصفهم بـ"اليساريين المتطرفين" بالوقوف وراء أعمال العنف.

وقال ترامب، إنه اطلع على المعلومات حول حادث إطلاق النار الذي استهدف مكتبا لهيئة الهجرة والجمارك في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

واعتبر أن هذا العنف هو نتيجة لشيطنة الديمقراطيين اليساريين المتطرفين للأجهزة الأمنية باستمرار، مضيفا أنه يجب وقف العنف المستمر من جانب الإرهابيين اليساريين المتطرفين.

وأكد ترامب: "سأوقع على أمر تنفيذي هذا الأسبوع لتفكيك تلك الشبكات الإرهابية المحلية"، داعيا الديمقراطيين "لوقف الخطاب ضد هيئة الهجرة والجمارك والأجهزة الأمنية فورا".

يذكر أن ترامب كان قد وقع مرسوما حول تصنيف حركة "أنتيفا" تنظيما إرهابيا، وذلك في أعقاب اغتيال الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك في ولاية يوتا في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لروسيا اليوم.