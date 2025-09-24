إعلان

إسبانيا: كل من يتعرض لأسطول الصمود سيُحاسب أمام المحاكم الدولية

كتب : مصراوي

06:48 م 24/09/2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأربعاء، إن مدريد ترفض تماما كل الهجمات التي يتعرض لها أسطول الصمود الذي يحمل المساعدة لغزة.

وأكد مانويل ألباريس في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن أسطول الصمود سلمي وسيحظى بدعم إسبانيا، مشددا على رفض بلاده جميع الهجمات التي يتعرض لها.

وأوضح ألباريس، أن كل من يتعرض لأسطول الصمود سيتعرض للمساءلة القانونية أمام المحكمة الدولية، مؤكدا أن النشطاء في أسطول الصمود لا يشكلون أي تهديد لأي طرف.

وأفاد "أسطول الصمود العالمي"، بأن ما يزيد عن 10 انفجارات سُمعت حول الأسطول خلال إبحار سفنه قبالة السواحل اليونانية، ليل الثلاثاء، مع تسبب "أجسام مجهولة" في أضرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني أسطول الصمود المساعدة لغزة أسطول الصمود العالمي إسبانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟