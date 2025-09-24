إسبانيا: كل من يتعرض لأسطول الصمود سيُحاسب أمام المحاكم الدولية

وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأربعاء، إن مدريد ترفض تماما كل الهجمات التي يتعرض لها أسطول الصمود الذي يحمل المساعدة لغزة.

وأكد مانويل ألباريس في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن أسطول الصمود سلمي وسيحظى بدعم إسبانيا، مشددا على رفض بلاده جميع الهجمات التي يتعرض لها.

وأوضح ألباريس، أن كل من يتعرض لأسطول الصمود سيتعرض للمساءلة القانونية أمام المحكمة الدولية، مؤكدا أن النشطاء في أسطول الصمود لا يشكلون أي تهديد لأي طرف.

وأفاد "أسطول الصمود العالمي"، بأن ما يزيد عن 10 انفجارات سُمعت حول الأسطول خلال إبحار سفنه قبالة السواحل اليونانية، ليل الثلاثاء، مع تسبب "أجسام مجهولة" في أضرار.