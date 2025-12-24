التموين بالوادي الجديد تضبط 102 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين بالوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، ضبط 102 زجاجة من زيت الطعام تحمل علامة "مرمر" مجهولة المصدر بحوزة بائع متجول، وذلك ضمن توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين، وفي إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها المديرية لضبط الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.

وأكدت مديرية التموين في بيان لها أن الكمية المضبوطة تم تحرير محضر بالواقعة وتوصيف المخالفة وفقًا للقانون، وجاءت الإجراءات تطبيقًا لأحكام المادة 113 لسنة 1994، التي تحظر تداول أو بيع سلع غذائية غير معلومة المصدر، حرصًا على حماية الصحة العامة وضمان سلامة المستهلكين.

وشددت المديرية على استمرارها في تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة للكشف عن السلع المغشوشة أو مجهولة المصدر، خاصة المواد الغذائية الأساسية، محذرة المواطنين من التعامل مع الباعة الجائلين الذين يتاجرون في منتجات لا تخضع للرقابة ولا تتبع المعايير الصحية.