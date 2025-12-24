إعلان

الكنيست يوافق على تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في أحداث 7 أكتوبر

كتب-عبدالله محمود:

06:03 م 24/12/2025

الكنيست الإسرائيلي

أعلن الكنيست الإسرائيلي تصديقه مبدئيا على مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن جلسة التصديق بالقراءة التمهيدية كانت صاخبة ونواب المعارضة مزقوا مشروع القانون خلال جلسة للكنيست اليوم الأربعاء.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل صادقت على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، في ظل انتقادات من قبل المعارضة.

الكنيست الإسرائيلي أحداث 7 أكتوبر 2023 إسرائيل

