مصاب بحروق إثر اشتعال النيران بمخزن قطن بالدرب الأحمر

كتب : محمد شعبان

06:59 م 24/12/2025

حريق مخزن - أرشيفية

أصيب شخص بحروق إثر اشتعال النيران داخل مخزن قطن بالدرب الأحمر اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بدائرة القسم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم، وتبين اندلاع حريق في مخزن قطن مكون من طابق واحد أسفر عن سقوط مصاب بحروق من الدرجة الأولى.

رجال الدفاع المدني أخمدوا الحريق ومنعوا خطر امتداد النيران إلى المجاورات وتنفيذ عملية التبريد، فيما نقل المصاب إلى مستشفى أحمد ماهر للعلاج.

