مدبولي: "الدولة حولت كابوس الإسكان إلى واقع يُحسن حياة الملايين"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كثيرين ينسون حجم التحديات التي واجهتها مصر في عام 2014، مؤكدًا أن الدولة كانت خارجة من حصاد ثورتين وفي أوضاع شديدة الصعوبة والتعقيد.

وأضاف: "هفكركم لما الرئيس السيسي قال: لازم نبني البلد دي، ومننامش ومناكلش علشان نبني بلد".

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن "البلد دي كان فيها 300 ألف أسرة كانت عايشة في عشش، ومش بتكلم عن عشوائيات، بتكلم عن 300 ألف أسرة عايشة في الشوارع في عشش صفيح، وبتتصور الأفلام في هذه الأماكن، وبيحدث فيها كل الجرائم الإنسانية اللي ممكن تتخيلوها".

وأوضح: "الحمد لله قدرنا نوفر للناس سكن وأماكن، وكانت الدولة لديها مشكلة إسكان رهيبة"، قائلًا: "ارجعوا للأفلام بتاعة الفنانين في فترة الـ80 والـ90 وبداية الـ2000، وشوفوا إسكان المقابر، وكابوس كل أسرة لما ابنها ييجي يتجوز هيجيب شقة منين".

وبيَّن أن الدولة اليوم استطاعت بناء أكثر من مليون وحدة سكنية منفردة خلال هذه الفترة، بخلاف المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها في القطاعين الخاص والأهلي.