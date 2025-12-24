بروتوكول بين الصحة وجامعة المنصورة دعمًا لمبادرة "الألف يوم الذهبية"

كتب- أحمد جمعة:

وقّعت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للسكان وجامعة المنصورة، بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والخطة العاجلة للسكان، ومبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».

أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن التعاون يركز على تطوير حملات التوعية بالقضية السكانية من منظور حقوقي، وتعزيز الرسالة السكانية، وخفض معدلات الحمل غير المخطط له عبر رفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، خاصة عقب الولادة مباشرة، والقضاء على الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة.

كما شددت على دور الجامعة في الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا ومخاطرها على الأم والطفل، من خلال تطبيق «البارتوجرام» ونظام «روبسون» لتسجيل حالات الولادة وتحديد أسباب التدخل الجراحي، والربط الإلكتروني بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة لضمان الشفافية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب القيصريات في مستشفيات الجامعة يرجع إلى كونها مراكز إحالة للحالات المعقدة، مع تحقيق نجاحات في الولادات الطبيعية.

وبحثت نائب الوزير تعزيز الوعي المجتمعي بإدراج مفاهيم المشورة الأسرية ومبادرة «الألف يوم الذهبية» في المقررات الدراسية، وزيادة الإقبال على تخصص القبالة بكليات التمريض لتخريج قابلات مؤهلات، واستثمار طاقات الطلاب في القوافل الطبية لنشر ثقافة المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات حفاظًا على صحة الأم والطفل.

وأعلنت عن إعداد خطة تنفيذية مشتركة تشمل ضبط معايير العمليات القيصرية، تدريب الأطباء على الولادة الآمنة، توفير وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى مجانًا في مستشفيات الجامعة، برامج تدريبية على الولادة الطبيعية والولادة بعد القيصرية (VBAC)، تفعيل دور كليات التمريض في إعداد كوادر للمشورة الأسرية ومساعدات الولادة (الدولا)، وتقديم خدمات رعاية كبار السن، لتحسين المؤشرات السكانية والصحية بالدقهلية.

كما ناقش اللقاء دعم المحور الثالث للمبادرة الرئاسية، من خلال برامج للحد من وفيات حديثي الولادة، تحسين جودة الحضانات بتقسيمها إلى ثلاثة مستويات حسب حالة الطفل، تطبيق «الحضانة الصديقة للأم والطفل»، دعم الرضاعة الطبيعية، وتفعيل رعاية «الحضن الدافئ».

من جانبه، أكد الدكتور شريف خاطر التزام الجامعة بدورها الوطني، مستندًا إلى بنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها الأكاديمية، لدعم الخطة العاجلة للسكان في مجالات المشورة الصحية والصحة الإنجابية والتوعية، مع تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة.

وأضاف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة، أن ملف الوعي السكاني والصحي يتصدر أولويات الجامعة، وأن دمج هذه المفاهيم في الأنشطة الدراسية يُعد جيلًا واعيًا يساهم في تحقيق أهداف الدولة.

شهد التوقيع الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتورة عبير زكريا عميد كلية التمريض، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة بسمة شومان وكيل كلية الطب السابق، والدكتورة رجاء شوقي رئيس قسم الصحة العامة، والدكتور أسامة وردة رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتورة منى حافظ مدير مستشفى الأطفال الجامعي.