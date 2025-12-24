إعلان

نتنياهو عن إيران: لا نبحث عن صراعات ونراقب أي خطر

كتب : محمود الطوخي

06:05 م 24/12/2025

نتنياهو

بينما تحدثت تقارير إعلامية عن نية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على ضربات جديدة في إيران، قال نتنياهو، اليوم الأربعاء: "إننا لا نبحث عن صراعات. لكننا نراقب عن قرب أي خطر محتمل".

وأعلن نتنياهو خلال كلمة في حفل تخرج دورة الطيران، أن إسرائيل ستنفق 110 مليار دولار لتطوير أسلحة محلية من أجل الاستقلال وعدم الاعتماد على الدول الأخرى.

وأضاف نتنياهو: "سنواصل الحصول على الإمدادت الأساسية مع تسليح أنفسنا بشكل مستقل"، موضحا: "لا أعرف إن كان بمقدور أي دولة أن تكون مستقلة تماما، لكننا سنسعى إلى ذلك؛ لضمان إنتاج أسلحتنا في إسرائيل".

وأكد نتنياهو أن هدفه هو بناء صناعة دفاعية مستقلة لإسرائيل وتقليل الاعتماد على أي طرف بما في ذلك الحلفاء".

بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، انه يتابع التقارير المتعلقة بإيران، مشيرا إلى أن المؤسسة الدفاعية تتابع التطورات عن قرب.

وشدد كاتس، على أن "إسرائيل لن تسمح بتهديدات التدمير ضدها".

