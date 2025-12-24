روسيا: لن نعلق علنا على المقترح الأخير لتحقيق السلام في أوكرانيا

(د ب أ)

صرح الكرملين اليوم الأربعاء بأن روسيا تعتزم نقل ردها على المسودة الأخيرة لخطة تحقيق السلام في أوكرانيا إلى واشنطن في القريب العاجل.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اطلع على نتائج المحادثات التي جرت بين المفاوضين الأمريكيين والروس في ميامي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بيسكوف إن روسيا تقوم الآن بصياغة موقفها بينما تظل على تواصل مع المسؤولين الأمريكيين، مؤكدا أن موسكو لن تعلق علانية على جوانب الخطة التي لم يتم حلها بعد.

وأضاف أن موقف روسيا معروف للولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم الأربعاء عن خطة من 20 نقطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية على بلاده.

وتتضمن الخطة مقترحات تتعلق بضمانات أمنية غربية لأوكرانيا، أعدت على غرار بند الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع تحديد حجم القوات المسلحة الأوكرانية بـ 800 ألف جندي.