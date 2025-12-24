كتلة حزب الله البرلمانية تحذر لبنان من تنفيذ شروط إسرائيل

حذرت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة في لبنان من تنفيذ الشروط التي تمليها إسرائيل، مؤكدة أن قوات الاحتلال تريد إذلال الجيش اللبناني وانتهاك السيادة الوطنية.

وفي بيان اليوم الأربعاء، دعت كتلة حزب الله البرلمانية، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراء حازم يدفع إسرائيل إلى تنفيذ ما عليها دون مراوغة.

وقالت كتلة حزب الله البرلمانية، إن الأولوية الوطنية يجب أن تكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من المناطق والمساحات اللبنانية التي لم ينسحب ‏منها حتى الآن.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، سلسلة الغارات الجوية التي استهدفت وادي النميرية وحومين في جنوب لبنان.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، لإن جيش الاحتلال هاجم مواقع إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث أدرعي، في منشور له على منصة إكس: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة مواقع إطلاق تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال:"أنه خلال الغارة تم تدمير مبان عسكرية وبنى تحتية لحزب الله"، زاعمًا أن وجودها في مواقع الإطلاق التي تم استهدافها يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.