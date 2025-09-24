وكالات

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تأسيس "جيش دولي" لتحرير فلسطين.

وقال بيترو، إن على دول الجنوب العالمي التي لا تقبل بالإبادة الجماعية، تشكيل قوة مسلحة للدفاع عن حياة الشعب الفلسطيني، والدفاع عن نفسها ضد الاستبداد والشمولية اللذين تروّج لهما أمريكا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف بيترو: "نحتاج لجيش من الدول التي لا تقبل الإبادة الجماعية، لذا؛ أطالب دول العالم، كجزء من إنسانيتها، بتوحيد السلاح والجيوش. علينا أن نحرر فلسطين".

وتابع بيترو: "أدعو جيوش آسيا، والشعب السلافي العظيم الذي ألحق الهزيمة بهتلر، وكذلك جيوش بوليفار في أمريكا اللاتينية، للانضمام إلى الجيش الدولي".

أقوى خطاب يمكن أن تسمعه على الإطلاق!



الرئيس الكولومبي يفتح النار على الجميع في الأمم المتحدة:



"أدعو دول العالم وشعوبها إلى توحيد جيوشها وأسلحتها لنتجه لتحرير فلسطين وتحرير الإنسانية، إنهم لا يقصفون غزة فقط بل يهددوننا جميعًا وأمريكا مشاركة بهذا التوحش ومسؤولة عنه". pic.twitter.com/8OGC7oiaZb — نحو الحرية (@hureyaksa) September 24, 2025

وأشار الرئيس الكولومبي، إلى أن الولايات المتحدة وحلف الناتو "يقتلان الديمقراطية ويساعدان في إحياء الاستبداد والشمولية على النطاق العالمي، علينا أن نرفع راية الحرية أو الموت الحمراء والسوداء التي رفعها بوليفار، لكن يجب ألا ننسى الراية البيضاء التي رفعها مع الأحمر والأسود، لون السلام والأمل في الحياة على الأرض وفي قلب البشرية".

وتلاقت دعوة الرئيس الكولومبي، مع دعوة مماثلة أطلقها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إذ أعلن استعداد بلاده للمشاركة بـ20 ألف جندي في قوة مسلحة يتم نشرها في غزة.