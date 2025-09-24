بالفيديو.. حفرة عملاقة تبتلع شارعًا رئيسيًا في تايلاند

أُجبرت السلطات التايلاندية على التحرك بسرعة لاحتواء حفرة عملاقة ظهرت بالقرب من مستشفى في وسط بانكوك، ما أدى إلى تعطيل المرافق وحركة المرور.

الحفرة التي بلغ عمقها 50 مترًا امتدت على مساحة تُقدر بنحو 900 متر مربع أمام مستشفى "فاجيرا"، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الطريق وهو ينهار تدريجيًا مع تدفق المياه من أنبوب صرف، ما تسبب في سقوط أعمدة الكهرباء. وأعلن المستشفى أنه لن يستقبل مرضى خلال فترة الحادث.

🚨⚡️ Emergency in Bangkok after a deep landslide near a hospital and police station forces full traffic closure. pic.twitter.com/YYZPe2GHiv — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 24, 2025

وقال رئيس الوزراء، أنوتين تشارنفيراكول، للصحفيين: "كانت الأتربة من مشروع قطار أنفاق تنزلق للداخل"، مضيفًا: "لحسن الحظ لم تقع وفيات أو إصابات".

من جانبه، أوضح حاكم بانكوك، تشادشارت سيتتيبونت، أن أحد الأنابيب انفجر ما أدى إلى انقطاع المياه والكهرباء. وأضاف: "المستشفى بخير، لكننا نشعر بالقلق إزاء مركز الشرطة، فالوضع لا يزال خطيرًا وقد تم إجلاء السكان".

وبحلول الظهر، أعلنت السلطات أنها تمكنت من وقف مزيد من الانهيار الأرضي وتراقب الموقع عن كثب.