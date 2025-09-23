إعلان

أمير دولة قطر: الدوحة تبذل جهودنا لحل أزمة أوكرانيا والحروب في إفريقيا

كتب : مصراوي

10:27 م 23/09/2025

الشيخ تميم بن حمد أمير قطر

وكالات

أكد أمير دولة قطر، الأمير تميم بن حمد، "أن الدوحة تبذل جهودنا لحل أزمة أوكرانيا والحروب في إفريقيا والوصول إلى اتفاق مبدئي لحل الأزمات في الكونغو الديمقراطية".

وقال أمير دولة قطر، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "إن سوريا تشهد مرحلة جديدة نأمل أن تكون مسارا لتحقيق تطلعات الشعب السوري بعد أن طويت صفحة قاتمة من تاريخه، وعلى المجتمع الدولي استغلال الفرصة والوقوف إلى جانب دمشق".

وشدد الأمير تميم بن حمد، "على رفضه للتدخل الخارجي ولاسيما المحاولات الإسرائيلية لتقسيم سوريا والتصرف وكأن المناطق الواقعة جنوب دمشق هي مناطق نفوذ إسرائيلية".

وأضاف أمير دولة قطر: "أثق بقدرة الشعب السوري على التغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية ونبذ الطائفية بأشكالها كافة".

وفي سياق أخر، دعا أمير دولة قطر، جميع الأطراف في السودان، إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا والانخراط في حوار شامل يقود إلى سلام مستدام ويحافظ على وحدة بلادهم.

وأشار إلى أن الدوحة ستستضيف مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل، مضيفًا: "دولتنا تعي جسامة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي وتؤكد أنها ستظل وفية لالتزاماتها في مناصرة الحق وبناء جسور السلام وتعزيز العدالة".

أمير قطر تميم بن حمد أزمة أوكرانيا

