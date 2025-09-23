إعلان

ترامب: يجب على الناتو إسقاط المسيرات الروسية التي تنتهك أجواءه

كتب : مصراوي

09:43 م 23/09/2025

دونالد ترامب

وكالات

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يعتقد أن على دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إسقاط الطائرات الروسية حال دخولها المجال الجوي لتلك الدول.

وفي رده على سؤال صحفي بشأن إسقاط طائرات روسية، خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب "نعم أعتقد ذلك".

لاحقا، توقف ترامب عن قول إن الولايات المتحدة ستشارك في جهود إسقاط الطائرات الروسية التي تخترق الأجواء الأوروبية، موضحا "يعتمد الأمر على الظروف، لكن كما تعرفون، إننا متمسكون بشدة بحلف الناتو".

وفي الأسابيع الأخيرة، تحركت دول الناتو بعد اختراق مسيرات ومقاتلات روسية مجالها الجوي؛ إذ دخلت 3 مقاتلات من طراز ميج 21 المجال الجوي لدولة إستونيا فوق خليج فنلندا يوم الجمعة الماضي دون إذن.

جاء ذلك بعد أسبوع فقط من انتهاك عدّة مسيرات ومقاتلات روسية المجال الجوي لفنلندا، ما اضطر دول الناتو إلى إرسال مقاتلات إف 15 وإف 35.

وأمس الاثنين، حذّر الأوروبيون من أنهم سيسقطون المقاتلات أو المسيرات الروسية التي قد تقوم باختراق المجال الجوي لأي دولة من دول الناتو.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حلف شمال الأطلسي الناتو المسيرات الروسية

