إعلان

روسيا تنفي تورطها في حادثة المسيرة التي هاجمت مطار كوبنهاجن

كتب : مصراوي

04:58 م 23/09/2025

روسيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو - (د ب أ)

رفض الكرملين اليوم الثلاثاء، تلميحات دنماركية بأن روسيا ربما تكون متورطة في حادثة الطائرات المسيرة التي هاجمت مطار كوبنهاجن.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "إذا تم توجيه اتهامات لا أساس لها كل مرة، فإن ذلك يؤدي إلى عدم أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد بعد الآن".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إنه لا يمكنها استبعاد التورط الروسي وطلبت النظر إلى الحادثة في سياق أحداث أخرى وقعت مؤخرا في أوروبا، مستشهدة بالطائرات المسيرة الروسية فوق بولندا والمقاتلات الروسية التي اخترقت المجال الجوي الإستوني.

ولكن موسكو قالت إن طائرتها لم تخترق أبدًا المجال الجوي لتلك الدول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا حادثة المسيرة مطار كوبنهاجن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد