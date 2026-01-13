إعلان

سوريا: الجيش يحبط محاولة قسد لتلغيم وتفجير جسر شرقي حلب

كتب : مصراوي

07:17 م 13/01/2026

الجيش السوري

دمشق - (د ب أ)

تمكن الجيش العربي السوري اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة عناصر تنظيم قسد تلغيم وتفجير الجسر الواصل بين قريتي رسم الإمام ورسم الكروم قرب دير حافر شرق حلب، بحسب ما أفاد به مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف المصدر إن الجيش يستهدف مواقع تنظيم قسد بمحيط مدينة دير حافر بقذائف المدفعية ردا على استهداف الأخير محيط قرية حميمة بالطائرات المسيّرة.

وأشار المصدر إلى أن الاستهداف جاء في إطار الرد على الاعتداءات المتكررة، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ومن جانبها، أدانت وزارة الطاقة السورية قيام تنظيم قسد بتفجير جسر أم تينة شرق دير حافر ما أدى إلى توقف البوابات التنظيمية (كيو 9) وهو آخر جسر كان يربط المنطقة ويخدمها الأمر الذي تسبب بقطع كامل وسائل الوصول إلى الموقع.

وحملت الوزارة التنظيم المسؤولية الكاملة عن تعريض القناة الرئيسية للخطر وتهديد نحو 8000 هكتار من الأراضي الزراعية بالغرق نتيجة الارتفاع الكبير في سرعة جريان المياه ولا سيما في منطقة دير حافر ومحيطها.

وشهدت حلب مؤخرا اشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية أسفرت عن 24 حالة وفاة وإصابة 105 أشخاص. وقد توقفت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجلاء آمن للقتلى والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين من الحيين إلى شمالي وشرقي سوريا.

الجيش السوري قسد تلغيم جسر تفجير جسر

