حماس تستعد لانتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد

وكالات

قال مصدران مطلعان في حركة حماس، اليوم الثلاثاء إن الحركة شرعت في التحضير لإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد ونائب له، إلى جانب تجديد عضوية المكتب السياسي ومجلس الشورى، بهدف سدّ الشواغر التي خلّفها استشهاد عدد من قياداتها البارزة خلال الحرب في قطاع غزة.

وأوضح المصدران في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الانتخابات تأتي لمعالجة الفراغ القيادي الذي نتج عن استشهاد رئيس المكتب السياسي السابق يحيى السنوار في عام 2024 على يد جيش الاحتلال.

وأضاف أحد المصدرين أن العملية الانتخابية تشمل تشكيل مجلس شورى جديد يضم نحو 50 عضواً يمثلون أقاليم الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، وهو المجلس المخوّل بانتخاب أعضاء المكتب السياسي ورئيسه، الذي يُعدّ أعلى منصب قيادي في الحركة.

من جانبه، قال المصدر الآخر إن "التحضيرات الداخلية مستمرة لإجراء الانتخابات في التوقيت المناسب وضمن المناطق التي تسمح بها الظروف الميدانية"، مرجحا أن التصويت قد يتم خلال الشهر الحالي أو الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف استثنائية أعقبت حرباً استمرت لأكثر من عامين، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار قادة الحركة، من بينهم إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران عام 2024، ويحيى السنوار في رفح، إضافة إلى صالح العاروري وآخرين.

ويرى مراقبون أن إصرار حماس على إجراء الانتخابات رغم التحديات الأمنية والميدانية يعكس سعيها للحفاظ على تماسك بنيتها التنظيمية واستمرارية آليات اتخاذ القرار، في وقت يُشار فيه إلى بروز كل من خليل الحية وخالد مشعل كأبرز المرشحين المحتملين لرئاسة المكتب السياسي.

وكانت الحركة قد شكّلت مجلس قيادة مؤقتاً من خمسة أعضاء عقب مقتل السنوار، إلا أنها تسعى حالياً إلى العودة إلى أطرها التنظيمية الداخلية لضمان استمرارية عملها في مرحلة ما بعد الحرب.