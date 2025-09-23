وزير الخارجية الإسباني يتوعد بالرد إذا استهدفت إسرائيل أسطول الحرية

هدد وزير الخارجية الإسباني الكيان الصهيوني بأن بلاده ستتخذ إجراءات إذا أقدم على استهداف أسطول الحرية.

وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في كلمة له: "إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي عمل ضد أسطول الصمود العالمي، فإن إسبانيا سترد على ذلك".

وأضاف ألباريس: "أي عمل ينتهك حرية التعبير والقانون الدولي ضد أسطول الصمود سيواجه برد إسباني".

وأشار، في معرض حديثه عن انطلاق جزء من سفن "الصمود" من ميناء برشلونة، إلى أن أنشطة هذا الأسطول سلمية وإنسانية.

وأكد أن بلاده تقدم الدعم السياسي لجميع ركاب السفن التي انطلقت من إسبانيا.

وطلب ألباريس من السفير الإسباني في تونس التحقيق في الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف مؤخرًا سفن أسطول الصمود في مياه هذا البلد.

كما أصدر منظمو أسطول "الصمود" بيانًا أعلنوا فيه تصاعد الأعمال الخطيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الأسطول.