مدير الوكالة الذرية يعلن ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة



وكالات

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، عزمه على الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا رغبته في أن تعاود المنظمة التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتنتهي الولاية الثانية للأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش في 31 ديسمبر 2026، ولم تُعلن حتى الآن قائمة رسمية بالمرشحين لخلافته، إلا أن جروسي بادر إلى إعلان نيته الترشح.

وقال جروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "الأمم المتحدة تمرّ بوضع معقد حالياً، إذ هناك إدراك مشترك بأنها لم تعد تؤدي دورها في حفظ السلام العالمي".

وأضاف: أؤمن بإمكان وجود أمم متحدة فاعلة. علينا أن نُعيد التركيز على مهمتها الأساسية، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: عندما تحاول القيام بكل شيء، ينتهي بك الأمر إلى عدم القيام بأي شيء؛ في إشارة إلى تعدد أولويات المنظمة. ورغم ذلك، لم يُنكر أهمية قضايا التنمية وحقوق الإنسان والبيئة.

وقال أيضا: إذا كنتم قلقين من تزايد النزاعات والعنف، فمن النفاق إلى حد ما التركيز على أمور أخرى، رغم أهميتها، لأننا يجب ألا ننسى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن هذه المنظمة أُنشئت لتجنيب البشرية ويلات الحروب.