إعلان

الخارجية الروسية: موسكو اعترفت بفلسطين قبل استشهاد عشرات الآلاف من سكانها

كتب : مصراوي

03:42 ص 23/09/2025

سيرجي فرشينين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين، أن روسيا اعترفت بفلسطين كدولة دون انتظار وقوع الكارثة المروعة التي أودت بحياة 65 ألفا على الأقل من سكانها.

وقال الدبلوماسي الروسي خلال مؤتمر دولي في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية: "أود أن أذكر أن روسيا، مثل الأغلبية الساحقة من دول العالم 149 دولة، اعترفت منذ وقت طويل بالحقوق المشروعة للفلسطينيين في العودة وتقرير المصير، وتطلعاتهم العادلة لإقامة دولتهم الخاصة. لقد فعلنا ذلك دون انتظار المأساة الإنسانية الحالية، والكارثة المروعة التي أودت بحياة 65 ألف فلسطيني على الأقل".

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أعلن في 21 سبتمبر اعتراف لندن بدولة فلسطين، كما اتخذت أستراليا وكندا والبرتغال خطوات مماثلة. بينما أعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج اعترافها بفلسطين، وقد أدانت إسرائيل والولايات المتحدة هذه القرارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي فرشينين الخارجية الروسية موسكو فلسطين استمرار جهود إقامة دولة فلسطين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل