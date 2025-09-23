

وكالات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين، أن روسيا اعترفت بفلسطين كدولة دون انتظار وقوع الكارثة المروعة التي أودت بحياة 65 ألفا على الأقل من سكانها.

وقال الدبلوماسي الروسي خلال مؤتمر دولي في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية: "أود أن أذكر أن روسيا، مثل الأغلبية الساحقة من دول العالم 149 دولة، اعترفت منذ وقت طويل بالحقوق المشروعة للفلسطينيين في العودة وتقرير المصير، وتطلعاتهم العادلة لإقامة دولتهم الخاصة. لقد فعلنا ذلك دون انتظار المأساة الإنسانية الحالية، والكارثة المروعة التي أودت بحياة 65 ألف فلسطيني على الأقل".

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أعلن في 21 سبتمبر اعتراف لندن بدولة فلسطين، كما اتخذت أستراليا وكندا والبرتغال خطوات مماثلة. بينما أعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج اعترافها بفلسطين، وقد أدانت إسرائيل والولايات المتحدة هذه القرارات.