الرئيس التركي: لا نرى حماس منظمة إرهابية



وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن تركيا لا ترى حماس منظمة إرهابية، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأ خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، جميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على احترامها لصوت العدالة.

وقال أردوغان، خلال كلمته، إن المعاناة الإنسانية تتزايد في قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية تتواصل، لأن هدف حكومة بنيامين نتنياهو هو جعل إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.

وأكد الرئيس التركي، أن حكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، لافتًا إلى أن الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية.

وأضاف: "أن الوقوف ضد القمع الإسرائيلي مسؤولية أخلاقية، لان تل أبيب تسعى لقتل حل الدولتين، وتعزز عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وطالب الرئيس التركي، بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لافتًا إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى إجبار الفلسطينيين على الهجرة.