الرئيس الفلسطيني خلال مؤتمر حل الدولتين: أهنئ يهود العالم بشأن السنة العبرية

كتب- عبدالله محمود:

11:22 م 22/09/2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة تهنئة إلى اليهود في العالم بمناسبة رأس السنة العبرية، وذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسه كل من السعودية وفرنسا في مقر الأمم المتحدة.

وقال عباس: "أتوجه لكل يهود العالم متمنياً لهم سنة طيبة بمناسبة رأس السنة العبرية، ولشعبنا الفلسطيني الصابر الصامد في وطنه وفي كل مكان".

ودعا الرئيس الفلسطيني عبر الفيديو، إسرائيل للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لوقف شلال الدم وتحقيق السلام الشامل.

وقال عباس: "اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود ولا زلنا نعترف بها"، مضيفًا: "نثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن بلاده تشيد بدور السعودية وفرنسا الكبير في حشد الاعترافات الدولية، مؤكدًا: "مستعدون للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام بإعلان نيويورك".

وشدد عباس على أن "الحرب على فلسطين يجب أن تتوقف فورا"، مضيفًا: "فجر الحرية والاستقلال قادم لا محالة".

واختتم الرئيس الفلسطيني كلمته بالتأكيد على رفض "الخلط بين التضامن مع قضية فلسطين ومعاداة السامية".

