العربية: مقترح جديد بضمانات أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

نقلت قناة "العربية / الحدث" عن مصدر مطلع بطرح مقترح جديد يقضي بالإفراج عن 10 أسرى وجثماني رهينتين أمريكيتين، مقابل الضمانات الأمريكية باستمرار وقف إطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات داخل القطاع.

وأكدت "العربية" خلال تقرير لها اليوم الإثنين، أن المقترح لم يتلقَ حتى الآن أي رد من جانب حركة حماس أو إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، برئاسة سعودية- فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، أن قرارات بعض الدول الغربية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تمثل "يوماً حزيناً" لكل من يسعى إلى السلام، زاعمًا أنها خطوات "لن تجدي نفعاً".

وقال هرتسوج، في منشور عبر منصة إكس، إن الاعتراف يأتي في وقت "تواصل فيه حماس حملتها واحتجازها لـ48 أسيرًا داخل غزة".

وأضاف أن هذه الخطوات "لن تحرر أسرى، ولن تساعد الفلسطينيين، ولن تقرّبنا من أي اتفاق، بل ستصب في مصلحة حماس وتعزز قوى الظلام"، على حد تعبيره.