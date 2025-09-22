وزيرة الخارجية البريطانية: الدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني

وكالات

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن الدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت كوبر، خلال تصريحات إعلامية الاثنين، أن بريطانيا تؤمن بضرورة تعزيز حل الدولتين ولهذا تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية، ما يحدث في غزة بالشئ المريع، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات داخل القطاع.

وأكدت كوبر، على استمرار عمل بريطانيا مع البلدان الأخرى لزيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بغزة.

وأشارت إلى أن بريطانيا فرضت قيودا على تصدير السلاح لإسرائيل بسبب القلق من خرق القانون الدولي، كما تم فرض عقوبات على أفراد داخل حكومة الاحتلال بسبب التحريض وسيتم فرض عقوبات ايضًا على حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي وقت سابق، حذرت إيفيت كوبر، إسرائيل من الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك ردًا محتملًا على قرار لندن الاعتراف بدولة فلسطين.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها كوبر مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبيل مشاركتها في مؤتمر بالأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت كوبر، إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر، أن تل أبيب يجب ألا تستخدم الاعتراف البريطاني ذريعة لضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن قرار الاعتراف يعكس حرص بريطانيا على أمن إسرائيل والفلسطينيين وحماية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاعتراف بدولة فلسطين يسير جنبًا إلى جنب مع الاعتراف بدولة إسرائيل، مع التشديد على أهمية ضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأمس الأحد، أعلنت بريطانيا، بجانب كندا وأستراليا والبرتغال، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية.