لمكافحة التصحر.. قطر توظف المسيرات في نثر بذور النباتات البرية

الدوحة - (د ب أ)

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، فعالية ميدانية بيئية لنثر بذور النباتات البرية بمنطقة الكعبان، باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقامت الطائرات المسيرة، المزودة بتقنيات تحديد المواقع والرش الذكي، بنثر نحو 5 آلاف بذرة من النباتات المحلية، شملت السدر البري، والغاف القطري، والسلم، والسمر، جرى جمعها من نفس البيئة، ومعالجتها وتغليفها بمادة عضوية طبيعية قابلة للتحلل، بما يضمن حمايتها ويعزز فرص إنباتها عند ملامستها للتربة، حيث تم توزيع البذور بدقة وبشكل متوازن.

وبهذه المناسبة، أوضح مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية ضافي حيدان، أن الخطوة تأتي ضمن حزمة من المبادرات الوطنية التي تتبناها الوزارة لإعادة إحياء الروض المتدهورة وزيادة الغطاء النباتي، بالاعتماد على حلول مبتكرة وتكنولوجية صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن استخدام تقنيات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي يعد من أبرز أساليب المستقبل في تسريع عمليات الاستزراع واستعادة التوازن البيئي في المناطق البرية.

وأكد حيدان أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة بالإدارة، لما له من دور في زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر في الدولة.