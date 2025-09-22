الجهاد الإسلامي: نتنياهو لا يريد السلام ولديه أوهام كبيرة

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لا يريد السلام ولديه أوهام كبيرة.

وأضاف الهندي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن "أفق الحل في غزة مسدود ولا أفكار جديدة ولا قديمة بهذا الشأن، ولكن الاعتراف بدولة فلسطين هزيمة دبلوماسية لإسرائيل ولكن ماذا بعد؟".

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف الحرب والهجوم على قطاع غزة، مضيفًا: "أعرف أن القرار الذي اتخذته بالاعتراف بدولة فلسطين سيثير قلق واستياء لدى كثيرين بإسرائيل".

وأكد ستارمر، خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن السلام الدائم الوحيد لدولة إسرائيل آمنة ومستقرة، سيأتي إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ووجه رسالة لحكومة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، قائلا: "أحث الحكومة الإسرائيلية على وقف الهجوم على غزة والسماح بتدفق المساعدات، وأكرر مطلبنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى في غزة وسنواصل دعم كل جهد لإعادتهم إلى ديارهم".