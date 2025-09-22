كتبت- منال المصري:

تبحث الحكومة مع البنك المركزي توجيه البنوك العاملة في مصر بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد غرامات التأخير للتوكيلات الملاحية بحلول 2027 على أن يتم سداد قيمتها للبنك بالجنيه المصري وفقاً لأسعار الصرف الرسمية المعتمدة لدعم التجارة.

وبحسب السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإن مصر ستقوم بإطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمعلومات التجارية تم تطويرها بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد بحلول ديسمبر 2026.

وستبدأ المنصة بأربع فئات من المنتجات، والتي ستوضح الإجراءات المطلوبة لتصدير واستيراد هذه الفئات المختلفة، بما في ذلك شروط تراخيص الاستيراد والمعايير واللوائح الفنية المطبقة على الواردات من خلال روابط المواقع الجهات المعنية.

بالإضافة إلى منصة منظمة التجارة العالمية (WTO) e-Ping ) الخاصة بالتدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة، والتي تحتوي على الإخطارات المصرية ذات الصلة.

وبحسب السردية، فإنه بحلول ديسمبر 2026 سيتم إعداد خطة لتطوير بوابة المعلومات التجارية الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون مع الأونكتاد)، من خلال توسيع نطاق المنتجات المشمولة وإضافة قسم أخبار مخصص يحتوي على تنبيهات -بالتشريعات الفنية الجديدة، أو بالتغييرات في التدابير الصحية والصحة النباتية أو غيرها.