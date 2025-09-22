ميرتس مؤكدا دعم بلاده لإسرائيل: ألمانيا يجب أن تبقى ملاذا آمنا لليهود



برلين- (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن شعوره بالصدمة حيال تزايد ما اعتبره معاداة للسامية في بلاده، وأكد مجددًا وقوفه إلى جانب اليهود في ألمانيا.

وفي مقال زائر بصحيفة "يوديشه ألجماينه"/ الصحيفة اليهودية العامة/، كتب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أنه ينبغي لألمانيا أن تبقى دائمًا ملاذًا آمنًا لليهود.

وقال المستشار: "لكننا نشهد بشعور يجمع بين العار والذهول أن معاداة السامية أصبحت في بلادنا أكثر صخبا وأكثر وقاحة، وأكثر عنفًا منذ السابع من أكتوبر"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل قبل ما يقرب من عامين.

وسلط ميرتس الضوء في مقاله على ما اعتبره إسهاما يهوديا في المجتمع الألماني حيث قال مخاطبا اليهود في بلاده:" بدونكم وبدون الحياة اليهودية النابضة في وسطنا لا يمكن أن يكون هناك مستقبل جيد لجمهورية ألمانيا الاتحادية. التقاليد اليهودية–المسيحية هي أساس مجتمعنا المنفتح".

وكان ميرتس قد عبر عن موقف مشابه الأسبوع الماضي في احتفال بالذكرى السنوية الـ75 لإنشاء المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، حيث وجه المستشار الشكر إلى كل الذين "أسهموا بشجاعتهم في أن يعود الوجود اليهودي ليستقر في ألمانيا بعد المحرقة، والذين يعملون اليوم بجدّ لكي تزدهر الحياة اليهودية".

واعتبر ميرتس أن من واجب المجتمع والحكومة الاتحادية أن "تجعلكم جميعا تتمكنون من دخول العام الجديد بطمأنينة وأمل متجددين"، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة اليهودية "روش هاشانا".

وأكد المستشار مجددًا دعم ألمانيا لدولة إسرائيل. وقال إن الحكومة الاتحادية تسعى بكل إصرار للإفراج عن "الرهائن المحتجزين لدى حماس. فمعاناتهم ماثلة أمام أعيننا كل يوم".