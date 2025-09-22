إعلان

لأول مرة منذ 1967.. أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة

03:12 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

وكالات

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن الرئيس أحمد الشرع وصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في أول مشاركة لرئيس سوري منذ عام ‭1967‬.

وفي مايو، نال الشرع اعترافا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به في اجتماع بالرياض.

ورفعت الولايات المتحدة لاحقا معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وعبّرت إدارة ترامب عن دعمها لجهود الشرع في توحيد البلاد واستقرارها.

ومن المتوقع أن يلقي الشرع أول خطاب له في الجمعية العامة، التي تفتتح دورتها الثمانين يوم الثلاثاء، وفقا للغد.

