

وكالات

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن قلقه بشأن أي تهجير محتمل للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال دوجاريك، إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية خطوة إيجابية، ويجعل من إقامة دولة فلسطين وحل الدولتين ممكنا.

وأضاف أننا في لحظة يجب أن نؤيد فيها حل الدولتين، وهو الحل الوحيد المقبول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه لا بد من الالتزام بشكل واضح بأن العنف لن يوصل إلى أي طريق، موضحا أن اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين سيشجع دولا أخرى على السير في الاتجاه نفسه.

وتابع: "هناك آراء مختلفة بشأن حل الدولتين لكن الالتزام بالدبلوماسية أمر ضروري دون اللجوء إلى العنف"، وفقا للغد.

وقال دوجاريك إننا في الأمم المتحدة ندعم غزة بشكل واضح، ولا نقبل ما يحدث فيها، ونرى أنه غير مقبول أخلاقيا أو قانونيا.

وفيما يتعلق بالضغط الإسرائيلي على سكان غزة، أوضح أن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر من أجل الاستقرار في المنطقة، والجميع يريد الحفاظ على هذه الاتفاقية، معبرا عن القلق بخصوص أي تهجير محتمل لسكان غزة، حيث يوجد ضغط كبير في جنوب القطاع، وهو أمر لا يمكن قبوله، وفقا للغد.