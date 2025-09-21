وزير الطاقة الإسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية دعم ومكافأة لحماس

وكالات

زعم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن الإعتراف بإقامة دولة فلسطينية هو دعم "للإرهاب" ومكافأة لحركة المقاومة الإسلامية حماس على أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن الدولة الفلسطينية ستتحول بسرعة إلى دولة "حماستان"، وسوف تخضع لسيطرة إيران وستجلب الخراب للشعب الفلسطيني.

وكانت أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية.

وخلال مؤتمر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، اعتبر نتنياهو الدعوات الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدد وجود إسرائيل "ويمثل جائزة غير منطقية للإرهاب"، وفق تعبيره.

وأشار نتنياهو، إلى أنه سيعرض خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ما وصفه بـ"الحقيقة في صراعنا العادل ضد قوى الشر ورؤيتنا للسلام الحقيقي النابع من قوة".

وأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتعين عليه مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى والعمل بشأن الدعاية الكاذبة ضدنا"، موضحا أنه سيلتقي بـ"صديقه" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الرابعة منذ بدء ولايته "ولدينا الكثير لنناقشه"، بعد اجتماع الأمم المتحدة.