الأونروا: نحو 1.9 مليون شخص مشرد قسرًا بغزة

10:24 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن المعاناة والدمار في قطاع غزة لا يمكن تصورهما، مشيرة إلى أن نحو 1.9 مليون شخص أصبحوا مشردين قسرًا.

وأضافت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "منذ عامين طويلين جدًا، تدعو الأونروا إلى وقف إطلاق النار في غزة. حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره".

وتابعت: "قُتل وجرح عشرات الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال"، مضيفة "في يوم السلام. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق الآن".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة على مدينة غزة وكامل القطاع. ويقول الجيش إنه هدم نحو 20 من أبراج المدينة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال منذ فجر اليوم إلى 14 شهيدًا، بينهم 9 في مدينة غزة.

