إعلان

بعد اتفاق الهدنة.. اجتماع ثلاثي بين كمبوديا وتايلاند في الصين

كتب : مصراوي

01:02 م 28/12/2025

كمبوديا وتايلاند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

من المقرر أن يحضر براك سوخون، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا الاجتماع الثلاثي بين كمبوديا وتايلاند والصين لبحث أحدث التطورات في الوضع بين كمبوديا وتايلاند اليوم الأحد وغدا الاثنين في إقليم يونان بجمهورية الصين الشعبية، بناء على دعوة من وانج يي، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الصين الشعبية.

وطبقا لبيان صحفي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف الاجتماع إلى تسهيل تبادل الآراء البناء والصادق حول الوضع الراهن بين كمبوديا وتايلاند لتعزيز الثقة المشتركة وتعزيز تقليص التوتر بالإضافة إلى استعادة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأحد.

وأضاف المصدر نفسه أن كمبوديا تقدر بشدة دور الصين كمضيفة، حيث توفر منصة للحوار وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والسلام والاستقرار الإقليميين.

وطبقا للبيان الصحفي نفسه، تواصل كمبوديا تأكيد موقفها الثابت في حل جميع النزاعات والصراعات من خلال جميع الوسائل السلمية والحوار والدبلوماسية، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

يذكر أن تايلاند وكمبوديا قد أنهيتا أسابيع من الاشتباكات الحدودية العنيفة أمس السبت، بإعلان وقف إطلاق النار جديد، وذلك بعد خرق الاتفاق الأول في أكتوبر الماضي بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كمبوديا تايلاند الصين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة