خططوا لاقتحام قنصلية مصر.. تركيا تقبض على 3 يعملون بقنوات الإخوان

أفادت وسائل إعلام، بأن السلطات التركية ألقت القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان المقيمين على أراضيها، لارتباطهم بمحاولات اقتحام سفارات مصر في الخارج، بما في ذلك القنصلية المصرية في إسطنبول.

وقالت مصادر لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن العناصر الثلاثة، الذين تم احتجازهم أمس السبت تمهيدًا لمحاكمتهم وصُنفوا ضمن "كود إرهاب"، يعملون بقنوات الإخوان في إسطنبول.

وأضافت المصادر، أن عناصر من الجماعة دعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام منازل قادة الإخوان للضغط عليهم وإجبارهم على التدخل لإطلاق سراح المتهمين الثلاثة.

وطالبوا أيضًا بإطلاق حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على السلطات التركية.

وتشمل الحملة إطلاق هاشتاج باسم المتهمين الثلاثة للمطالبة بالإفراج عنهم، وهو الأسلوب ذاته الذي سبق استخدامه للإفراج عن الشقيقين الإخوانيين أنس وطارق حبيب، اللذين أُفرج عنهما بعد توقيفهما في هولندا وبلجيكا بتهمة مشابهة.

وجاء ذلك على خلفية مشاركة عناصر الإخوان في حملة ممنهجة نظمتها الجماعة ضد مصر خاصة خلال عامي 2024 و2025، تضمنت استهداف سفارات الدولة في الخارج بزعم الضغط عليها لفتح معبر رفح وإسناد القضية الفلسطينية.

وبدوره، ندد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، بهذه الأفعال التي تهدف إلى تشويه صورة مصر ودورها في القضية الفلسطينية وإسناد سكان غزة.

وأكد عبد العاطي، أن استهداف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج يمثل اعتداء على السيادة وضربًا للذات الوطنية وتشجيعًا على الانقسام الداخلي.