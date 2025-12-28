وكالات

شيّعت تركيا، صباح اليوم السبت، في مراسم عسكرية رسمية، جثامين خمسة ضباط ليبيين، من بينهم رئيس الأركان الليبي، الذين لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة يوم الثلاثاء الماضي.

وأُقيمت مراسم التشييع في الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لتركيا، في قاعدة مطار مورتد قرب أنقرة، بحضور وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان، قبل أن تُنقل النعوش الخمسة، المغطاة بالعلم الوطني الليبي، على متن طائرة متجهة إلى ليبيا.

وكانت الطائرة الخاصة التي أقلّت الفريق أول محمد علي أحمد الحداد وأربعة ضباط آخرين، إلى جانب ثلاثة من أفراد الطاقم، قد تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة بحوالي 24 دقيقة وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، وذلك بسبب حادث نجم عن عطل فنى بالطائرة

ويُعد الحداد القائد العسكري الأعلى في غرب ليبيا، ولعب دورًا محوريًا في الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وجاءت الرحلة في إطار عودة وفد ليبي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، عقب مشاركته في محادثات جرت في أنقرة لتعزيز التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا.